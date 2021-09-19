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سحب قليلة مع تواصل انخفاض درجات الحرارة

2021/09/19 أخبار, المصدر, متفرقات

تتميز الأجواء عامة، الاحد 19 سبتمبر 2021، بسحب قليلة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة بالسواحل الشمالية ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية بعد الظهر و تشمل محليا بعض الجهات الشرقية.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يتواصل النسق التنازلي على مستوى درجات الحرارة لتتراوح القصوى اليوم بين 29 و 35 درجة بالشمال و المرتفعات و السواحل الشرقية وبين 36 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

وحذر المعهد من سرعة الرياح قرب السواحل حيث تكون قوية نسبيا فمحليا قوية هناك ومعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى ليلا بالجنوب وتكون مثيرة لدواوير رمليّة فيما يكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمحليا مضطربا بالشمال.

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