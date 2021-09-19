رئيس الدولة يعزي نظيره الجزائري على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبلّغ سعيّد تعازيه لعائلة المرحوم ولكافة الشعب الجزائري، مبتهلا الى للّه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتوفي بوتفليقة في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الفارط عن عمر ناهز 84 عاما، وووري الثرى ظهر اليوم الأحد بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة)، أين دفن جميع الرؤساء السابقين وأبطال حرب الاستقلال الجزائري (1954-1962)، وقد حضر مراسم الجنازة الرئيس تبون وكبار المسؤولين في الدولة وشخصيات وطنية وديبلوماسيين الى جانب أفراد من عائلة الفقيد.

وتولى الراحل سدة الحكم بالجزائر سنة 1999 خلفا للرئيس ليامين زروال، ثم أعيد انتخابه لأربع عهدات متتالية ليضطر إلى الاستقالة في أفريل 2019 بعد حراك شعبي رفض ترشحه لعهدة خامسة.

وقرر تبون، على إثر وفاة بوتفليقة، تنكيس العلم الوطني، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس السبت، في كامل التراب الجزائري.