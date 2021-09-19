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القصرين : القبض على 57 شخصا أجنبيا بصدد إجتياز الحدود بين تونس و الجزائر خلسة

2021/09/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت ، الوحدات الأمنية بمدينتي القصرين و تالة ، اليوم الأحد ، من إلقاء القبض على 57 شخصا أغلبهم نساء و أطفال ورضع ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء بصدد إجتياز الحدود بين تونس والجزائرخلسة، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.

وأفاد بوعزي في تصريح إعلامي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بإجراء التحاليل المخبرية للأشخاص المذكورين للتقصي عن فيروس ” كورونا” و إيوائهم في أحد المراكز بالجهة مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

وقال إنه سيتم التثبت في وضعية هؤلاء الاشخاص وإستكمال بقية التحريات والإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية و سفارات الدول التي ينتمون اليها .

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