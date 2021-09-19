وزارة النقل تدعو الى التخفيض في بيع الاشتراكات التجارية احتفالا باليوم العالمي دون سيارات



دعت وزارة النقل واللوجستيك جميع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري إلى إقرار تخفيض استثنائي بنسبة أقصاها 50 بالمائة عند بيع الاشتراكات التجارية بالنقل العمومي وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 28 سبتمبر 2021 وذلك احتفالا باليوم العالمي دون سيارات.

وتحيي تونس يوم 22 سبتمبر 2021 على غرار سائر دول العالم اليوم العالمي دون سيارات وهو مناسبة لتجديد علاقة المواطن وأقلمته مع ظروف النقل العمومي، وفق بلاغ صادر الأحد عن وزارة النقل واللوجستيك.

واليوم العالمي دون سيارات هو بادرة تم إقرارها رسميا منذ سنة 2000 في عدة دول أوروبية، وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم كإحدى الآليات الأساسية لتشجيع الشعوب على الحفاظ على البيئة والتوعية بمخاطر التلوث والازدحام والضجيج.

و دعت الوزارة بمناسبة هذه التظاهرة الدولية الهادفة أساسا إلى رفع الوعي بأهمية تخفيض نسبة تلوث الهواء في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، كافة الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري عبر الطرقات وعبر السكك الحديدية، الى تخصيص خط حضري أو أكثر بالشبكة التي يستغلونها، وذلك لنقل المواطنين بصفة مجانية من الخامسة صباحا الى العاشرة صباحا يوم 22 سبتمبر 2021.

كما حثّت الوزارة كافة منظوريها العاملين بمصالح الوزارة وبالمؤسسات تحت الإشراف إلى التنقل يوم الإربعاء 22 سبتمبر 2021 إلى عملهم عبر وسائل النقل العمومي أو بواسطة الدراجة معربة عن تطلعها إلى انخراط مختلف المؤسسات العمومية إلى هذه المبادرة بهدف الحد من استهلاك الطاقة والمشاركة الفعلية في الحفاظ على البيئة.