جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاحد 19سبتمبر

تداولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاحد، عددا من المستجدات والمتفرقات الوطنية والعالمية، أبرزها تسليط الضوء على دراسة بريطانية خلصت الى أن الاشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة أكثر عرضة للاصابة بكورنا حتى بعد التطعيم والتطرق الى دعوات الاطباء المتكررة الى

. ?????ضرورة استكمال التلقيح الى جانب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفايات بفيروس كورونا في العالم وتسجيل رقم قياسي لحرائق الغابات في

روسيا منذ بداية القرن الحالي.

أورد، موقع قناة نسمة، استنادا الى دراسة حديثة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة، مثل

متلازمة داون

والخرف، هم من بين أكثر الاشخاص عرضة للإصابة بكورونا، حتى بعد التطعيم””.

واستندت الدراسة، على “بيانات من أكثر من 6.9 مليون بالغ تم تطعيمهم، ومنهم 5.2 مليون تلقوا جرعتين، وخلصت إلى أنه على الرغم من أن التطعيم يوفر حماية قوية مضادة للفيروس، ويقلل من الحاجة للاستشفاء، إلا أن بعض المجموعات لا تزال في خطر، وقد تستفيد من جرعات اللقاح المعززة، والعلاجات بالأجسام المضادة.”، وفق ذات الموقع.

وفي سياق متصل، نقل، موقع اذاعة شمس اف ام، عن المختصة في طب الشيخوخة، مها بن معلم، حثها “المواطنين على ضرورة استكمال التلقيح”، داعية إياهم إلى “عدم

العزوف عن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح”..

وقالت، حسب نفس الموقع، إن “فترة الإنفراج التي تمر بها تونس، لا تُبرر العزوف عن استكمال عملية التلقيح أو الإشتراط واختيار تلقيح دون آخر”.

وكشفت الدكتورة أنه “تم خلال الأسبوع الماضي، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف أشخاص استكملوا التلقيح، وكانت الأعراض خفيفة”، وفق ذات المصدر..

وجاء في نفس الموقع، أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اشارت الى “ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة”.

وأضاف أنه، حسب بيانات الجامعة، “بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.113.556، وإجمالي الوفيات و4.685.144.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673464 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.048.376.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ590508 ، وإجمالي الإصابات 21.230.325.

في حين جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 444529، وإجمالي إصابات

33.417.390.

وفي موضوع اخر أشار، موقع روسيا اليوم، أن نظام المراقبة عن بعد التابع للوكالة الروسية للغابات، أظهر أن “إجمالي مساحات الحرائق بلغ رقما قياسيا منذ بداية هذا القرن حيث أتت النيران على 18.2 مليون هكتار”.

وقال، رئيس برنامج الغابات التابع للفرع الروسي، إنه “حتى الـ 19 من سبتمبر الجاري أصبح إجمالي مساحات حرائق الغابات التي تم تسجيلها في روسيا هذا العام قياسيا منذ بداية القرن الحالي موضحا أنه “استنادا إلى بيانات موثقة للأقمار الصناعية تبين أن هذا العام هو الأكثر كارثية من حيث مساحات حرائق الغابات في روسيا، وفقا لبيانات الأقمار الصناعية منذ سنة 2001.”، حسب ما ورد بنفس الموقع.

كما أورد، ذات الموقع، أن “البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد تل الفراعين “بوتو” بمحافظة كفر الشيخ كشفت بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد”.

ضمن خطة الحفائر الأثرية التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار”.ونقل عن، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله ان “البعثة الأثرية المصرية اكتشفت هذه الأدوات

وأشار، إلى أن “هذا الكشف يعد من الاكتشافات الهامة نظرا لأنه يضم الأدوات التي استخدمت فعليا في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور، “ويرجح أنه تم وضعها بشكل سريع أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة بشكل منتظم أعلى تبة من الرمل في جنوب معبد الالهة واجيت بتل الفراعين “بوتو”.

وفق نفس الموقع.