قبلي: تسجيل حالتي وفاة و144 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الايام الخمسة الاخيرة

احصت مصالح الادارة الجهوية للصحة حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال الايام الخمسة الاخيرة، حالة واحدة بمعتمدية سوق الاحد، واخرى بمعتمدية رجيم معتوق، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى 516 حالة وفاة

كما رصدت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، 144 حالة اصابة جديدة بالفيروس تم اثبات 17 منها من بين 99 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي اي بنسبة ايجابية من اجمالي الحاليل تقدر ب17 في المائة، في حين تم التفطن لباقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 15313 حالة منها 14635 حالة تعافي، فيما لا تزال 162 حالة مصنفة نشطة، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات)

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات، وفق ما اكده الحداد، رصد 3428 اصابة بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 3307 حالة فيما لا تزال 47 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 74 حالة وفاة، كما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 3206 اصابات تعافت منها 3085 حالة فيما لا تزال 39 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 82 حالة وفاة

كما سجلت معتمدية دوز الشمالية 2824 اصابة مؤكدة منها 2691 حالة تعافي فيما لا تزال 9 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 124 حالة وفاة، في حين رصدت بمعتمدية دوز الجنوبية 1299 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 1217 حالة تعافي و4 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 78 حالة وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 2803 اصابات منها 2682 حالة تعافي و12 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 109 حالات وفاة

وبمعتمدية الفوار، فقد تم رصد 1584 اصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم منها 1503 حالات تعافي الى حد الان في حين لا تزال 39 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم التاكد من 169 حالة ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم تعافت منها 150 حالة، فيما لا تزال 12 حالة مصنفة نشطة الى جانب تسجيل 7 حالات وفاة

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات بفيروس “كورونا” المسجل بولاية قبلي خلال ال14 يوما الاخيرة تراجع الى ما دون 100 حالة على كل 100 الف ساكن ليصل الى حدود 95 فاصل 9 حالة فقط