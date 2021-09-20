تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

رابطة حقوق الانسان تلقّت شكايات عديدة في علاقة بقرارات منع السفر والوضع تحت الاقامة الجبرية..

في آخر تحيين لوزارة الصحة: 89 مصابا بكورونا تحت التنفس الاصطناعي و 385 بأقسام الانعاش والعناية المركزة

القصرين : القبض على 57 شخصا أجنبيا بصدد إجتياز الحدود بين تونس و الجزائر خلسة

قبلي: الفروغ من انجاز مشروع احداث مركب للطفولة بسوق الاحد المتوقف منذ سنة 2015

2021/09/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم في موفى الاسبوع المنقضي التسليم النهائي لمشروع احداث مركب للطفولة بمعتمدية سوق الاحد باعتمادات جملية قدرت بحوالي 532 الف دينار، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن سامي البكري (وات)

واوضح المصدر ذاته ان هذا المشروع، الذي تم ادراجه ضمن ميزانية سنة 2014 وتم الشروع في انجازه منذ شهر نوفمبر من سنة 2015، شهد الكثير من التعطيلات اللوجستية والمالية التي ادت الى توقف الاشغال عديد المرات لتستانف في شهر مارس المنقضي اثر تدخل السلط الجهوية والمحلية لحلحلة بعض الاشكاليات

واشار البكري الى ان هذا المركب الذي يتكون من مطعم وادارة وقاعة اعلامية الى جانب 3 مخازن و4 فضاءات تنشيطية للاطفال يؤمن الخدمات ل60 مكفولا من الدولة منهم 8 طلبة والبقية من التلاميذ من مختلف المستويات التعليمية بالقطاعين العام والخاص

كما بين ذات المصدر ان هذا المشروع الذي يعتمد على نظام “نصف الاقامة” يوفر العديد من الخدمات الحياتية لمكفوليه ومنها الاكل واللباس مع تزويدهم بالادوات المدرسية ومتابعتهم في مؤسساتهم التربوية لضمان تحقيق افضل النتائج

وفي ذات السياق، اضاف البكري ان والي قبلي قد اذن خلال زيارته للمشروع يوم الجمعة الماضي بدعم المركب باعتمادات تقدر ب10 الاف دينار على حساب البرنامج الجهوي للتنمية، ستخصص لاقتناء بعض التجهيزات الناقصة

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn