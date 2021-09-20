قبلي: الفروغ من انجاز مشروع احداث مركب للطفولة بسوق الاحد المتوقف منذ سنة 2015

تم في موفى الاسبوع المنقضي التسليم النهائي لمشروع احداث مركب للطفولة بمعتمدية سوق الاحد باعتمادات جملية قدرت بحوالي 532 الف دينار، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن سامي البكري (وات)

واوضح المصدر ذاته ان هذا المشروع، الذي تم ادراجه ضمن ميزانية سنة 2014 وتم الشروع في انجازه منذ شهر نوفمبر من سنة 2015، شهد الكثير من التعطيلات اللوجستية والمالية التي ادت الى توقف الاشغال عديد المرات لتستانف في شهر مارس المنقضي اثر تدخل السلط الجهوية والمحلية لحلحلة بعض الاشكاليات

واشار البكري الى ان هذا المركب الذي يتكون من مطعم وادارة وقاعة اعلامية الى جانب 3 مخازن و4 فضاءات تنشيطية للاطفال يؤمن الخدمات ل60 مكفولا من الدولة منهم 8 طلبة والبقية من التلاميذ من مختلف المستويات التعليمية بالقطاعين العام والخاص

كما بين ذات المصدر ان هذا المشروع الذي يعتمد على نظام “نصف الاقامة” يوفر العديد من الخدمات الحياتية لمكفوليه ومنها الاكل واللباس مع تزويدهم بالادوات المدرسية ومتابعتهم في مؤسساتهم التربوية لضمان تحقيق افضل النتائج

وفي ذات السياق، اضاف البكري ان والي قبلي قد اذن خلال زيارته للمشروع يوم الجمعة الماضي بدعم المركب باعتمادات تقدر ب10 الاف دينار على حساب البرنامج الجهوي للتنمية، ستخصص لاقتناء بعض التجهيزات الناقصة