جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الاثنين ،عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تعليق لسعد اليعقوبي على تصريحات وزير التربية حول ملف الدروس الخصوصية ومداخلة عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا حول اعتماد قريبا جرعة ثالثة ضد كورونا اضافة الى سقوط قتلى وجرحى في اطلاق نار بجامعة بيرم الروسية .

وقد اورد موقع اذاعة “جوهرة اف ام” تصريحا للسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ، الذي اعتبر فيها ان تصريحات وزير التربية الاخيرة حول حرمان كل من يقدم دروس خصوصية من مرتبات 3 اشهر “مهينة وغير لائقة “.

واضاف المتحدث ، ان القانون هو من يقرر وليس الوزير والدروس الخصوصية ينظمها قانون ويضع جملة من العقوبات في حال وجود مخالفات ، معتبرا ” ان مثل هذه التصريحات من شانها ان تعكر العلاقة بين المربين وسلطة الاشراف وانه يجب التعاطي مع مثل هذه المواضيع بكثير من الحنكة “.

وتطرق موقع اذاعة “اكسبريس اف ام ” الى مداخلة عضو اللجنة العلمية امان الله المسعدي ، الذي اكد فيها انه قريبا سيتم اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاح والتاريخ ونوع التلاقيح التي سيتم اعتمادها .

واوضح المتحدث ،انه سيقع اللجوء لمنظومة “ايفاكس” للشروع في اعطاء الجرعة الثالثة ، مبرزا ان هناك تعامل ديناميكي مع هذا الوباء واللجنة العلمية تتعامل معه حسب التطورات والدراسات .

واعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح لبرنامج “برايم تايم ” على موجات اذاعة “راديو ماد ” ان الاتحاد يتابع ما يدور بعد 25 جويلية ويعتبر الاجراءات الاستثنائية خطوة لتصحيح المسار وانقاذ البلاد.

ودعا البوغديري، الى الاسراع بتشكيل حكومة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها خاصة من اجل الدفع الى الحوار الاجتماعي .

واوضح في سياق متصل ، ان الاتحاد لا يتدخل في تكوين الحكومة وانما يبدي رايه دائما في ما يخص منصب وزير الشؤون الاجتماعية.

وفي اخبارالعالم ،ذكر موقع “راديو ماد ” نقلا عن وكالة “انترفاكس ” الروسية ان اطلاق نهار جد داخل جامعة بيرم الحكومية الواقعة في منطقة الاورال مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى وذلك وفق ما افادت به مصادر طبية روسية.

ونشر موقع اذاعة “موزاييك “، ان اسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه طمأن محبيه وذلك بعد ما المت به وعكة صحية جديدة الجمعة ما اعاده لفترة وجيزة الى العناية المركزة بسبب معاناته من صعوبات في التنفس .

وجاء في موقع قناة ” الحوار التونسي ” ان دراسة جديدة نشرتها “مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها “التابعة لوزارة الصحة الامريكية كشفت ان واحد بين كل ثلاثة اشخاص ابلغوا عن حدوث اعراض مستمرة لكوفيد 19 بعد نحو شهرين على الاقل من الاصابة بالمرض .

وذكر موقع قناة “نسمة ” ان بنك الجزائر المركزي اعلن عن عملة معدنية تحمل صورة احد الشهداء الذين سقطوا خلال الكفاح ضد المستعمر الفرنسي .