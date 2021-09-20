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هام: نحو تخفيف البروتوكول الصحي للوافدين من ليبيا

2021/09/20 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

أكّد وكيل وزارة المواصلات الليبية وسام الإدريسي، أن السلطات التونسية وعدت بالتقليل من حدة البروتوكول الصحي المعمول به بالمطارات والمنافذ الحدودية لجميع القادمين إلى البلاد.
ودعا المسؤول الليبي، في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، المسافرين إلى الاطلاع على البروتوكول الصحي التونسي قبل السفر والالتزام بالتفاصيل الواردة فيه، تفاديا لحدوث أي إرباك في السفر.

يذكر أن السلطات الليبية والتونسية، كانتا قد أعلنتا يوم الجمعة الماضي فتح الحدود بين البلدين، بعد الاتفاق على بروتوكول صحي مشترك، يتم العمل به من الجانب الليبي والتونسي على حد السواء.

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