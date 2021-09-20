اختيار 11 فيلما تونسيا للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية

أعلنت لجنة تنظيم الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية، عن قبول 11 عملا سينمائيا تونسيا للمشاركة في المسابقات الرسمية لهذه الدورة تتوزع إلى 3 أفلام روائية طويلة و3 روائية قصيرة و3 وثائقية طويلة و2 وثائقية قصيرة.

وكانت اللجنة تلقت ترشيح 53 عملا تونسيا للمشاركة في المسابقات الرسمية لهذه الدورة، تتوزع إلى 18 فيلما طويلا 9 منها روائية و9 وثائقية، 34و فيلما قصيرا منها 29 فيلما روائيا و5 أفلام وثائقية .

وبحسب ما جاء في بلاغ صحفي صادر عن مكتب إعلام المهرجان، تولت لجنتان مستقلتان مشاهدة هذه الأفلام التونسية التي تم ترشيحها لمختلف الأقسام واختيار الأعمال السينمائية التي ستمثل تونس. وتتكون كل لجنة من أربعة أعضاء بين جامعيين و نقاد، قامت اللجنة الأولى بمشاهدة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وتولت اللجنة الثانية مشاهدة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.

وبحسب المصدر ذاته أفضت نقاشات اللجنتين المستقلتين إلى اختيار الأفلام التالية:

// مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

1/ عصيان/ إخراج جيلاني السعدي/ إنتاج MADBOX و JS Productions

2/ مجنون فرح “/ إخراج ليلى بوزيد/ إنتاج Blue Monday Productions

3/ فرططو الذهب/ إخراج عبد الحميد بوشناق/ إنتاج Shkoon Production و S V P

// مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

1/ فريدا/ إخراج محمد بوحجر/ إنتاج Amilcar Films

2/ في بلاد العم سالم/ إخراج سليم بالهيبة/ إنتاج KO Productions

3/ سواد عينيك/ إخراج طارق السردي/ إنتاج 3 EME GENRE PRODUCTION

// مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

1/ “حلال سينما”/ إخراج أمين بوخريص/ إنتاج Aljazeera Documentary Channel و Donia films

2/ “أبي، فيم أفنيت شبابك؟”/ إخراج أكرم عدواني/ إنتاج Aljazeera Documentary Channel

3/ مقرونة عربي”/ إخراج ريم تميمي/ إنتاج NOMADIS IMAGES

// مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:

1/ سياح خارج الموسم/ إخراج ماهر حسناوي/ إنتاج Libre Production

2/ يا عم الشيفور/ إخراج بيّة المظفر/ إنتاج JS Productions

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم لاحقا الإعلان عن قائمة الأفلام التونسية التي ستتم برمجتها في الأقسام الرسمية خارج المسابقات للمهرجان على غرار قسمي “عروض خاصة” و”نظرة على السينما التونسية”.