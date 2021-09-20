أيام قرطاج السينمائية: الاعلان عن قائمة الأفلام التونسية المشاركة في المسابقات الرسمية

استعدادا للدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية، انعقدت لجنتان مستقلتان تولت مشاهدة الأفلام التونسية التي تم ترشيحها لمختلف الأقسام الرسمية واختيار القائمات التي ستمثل تونس في المسابقات الرسمية.

وتشيد اللجنتان بجودة الأفلام التونسية المرشحة للمسابقات الرسميّة وعددها 53 فيلما تونسيا موزعة كالتالي:

* 18 فيلما طويلا موزعا كالتالي:

– 9 أفلام روائية طويلة

– 9 أفلام وثائقية طويلة

* 34 فيلما قصيرا موزعا كالتالي:

* 29 فيلما روائيا قصيرا

* 5 أفلام وثائقية قصيرة

وقد أفضت نقاشات اللجنتين المستقلتين للمسابقات الرسمية إلى اختيار الأفلام التالية ضمن المسابقة الرسميّة:

*مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

1/ عصيان/ إخراج جيلاني السعدي/ إنتاج MADBOX و JS Productions

2/ مجنون فرح “/ إخراج ليلى بوزيد/ إنتاج Blue Monday Productions

3/ فرططو الذهب/ إخراج عبد الحميد بوشناق/ إنتاج Shkoon Production و S V P

*مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

1/ فريدا/ إخراج محمد بوحجر/ إنتاج Amilcar Films

2/ في بلاد العم سالم/ إخراج سليم بالهيبة/ إنتاج KO Productions

3/ سواد عينيك/ إخراج طارق السردي/ إنتاج 3 ÈME GENRE PRODUCTION

*مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

1/ “حلال سينما”/ إخراج أمين بوخريص/ إنتاج Aljazeera Documentary Channel و Donia films

2/ “أبي، فيم أفنيت شبابك؟”/ إخراج أكرم عدواني/ إنتاج Aljazeera Documentary Channel

3/ مقرونة عربي”/ إخراج ريم تميمي/ إنتاج NOMADIS IMAGES

*مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:

1/ سياح خارج الموسم/ إخراج ماهر حسناوي/ إنتاج Libre Production

2/ يا عم الشيفور/ إخراج بيّة المضفر/ إنتاج JS Productions

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