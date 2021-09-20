المنستير: الحرس البحري بصيادة يحبط محاولة هجرة غير نظامية لـ22 شخصا من جنسيات إفريقية

أحبط أعوان مركز الحرس البحري بصيادة من ولاية المنستير، فجر اليوم الاثنين، محاولة هجرة غير نظامية نحو إيطاليا، وألقوا القبض، خلال كمين، على 22 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير، عثمان بسباس.

وبيّن بسباس، لـ(وات)، أن أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح بين 16 و31 سنة، وهم من غينيا، والكوت دي فوار، ونيجيريا، مشيرا الى أنهم كانوا بصدد الإعداد لعملية هجرة غير نظامية.

وقد وقع، اقتياد هذه المجموعة إلى مقر مركز الحرس البحري بصيادة لمزيد التحري، لإماطة اللثام عن شبكات المتاجرة بالبشر، والأبحاث متواصلة مع هذه المجموعة، حسب ذات المصدر.