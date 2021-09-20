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النادي الافريقي يعلن عن قائمة لاعبيه المعارين

2021/09/20 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

اعلن النادي الافريقي، اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن قائمة ضمت 11 لاعبا تمت اعارتهم الى نوادي اخرى لموسم 2021-2022.
وفي ما قائمة اللاعبين وانديتهم الجديدة:
هشام شريف الوزاني (النجم الرياضي بالمتلوي)
– منتصر بعزيز (النجم الرياضي بالمتلوي)
– محمد عزيز الرزقي (النجم الرياضي بالمتلوي)
– سند الخميسي (الإتحاد الرياضي بتطاوين)
– محمد جهاد الطرابلسي (نادي أولمبيك مدنين)
– أيوب مشارك (الاتحاد الرياضي ببن قردان)
– نور الدين فرحاتي (الاتحاد الرياضي ببن قردان)
– وائل وسلاتي (جندوبة الرياضية)
– حازم ميداني (جندوبة الرياضية)
– مكرم مرزوقي (نادي سبورتينغ بن عروس)
– نضال صغيّر (النادي الأولمبي للنقل).

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