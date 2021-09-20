النادي الافريقي يعلن عن قائمة لاعبيه المعارين

اعلن النادي الافريقي، اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن قائمة ضمت 11 لاعبا تمت اعارتهم الى نوادي اخرى لموسم 2021-2022.

وفي ما قائمة اللاعبين وانديتهم الجديدة:

هشام شريف الوزاني (النجم الرياضي بالمتلوي)

– منتصر بعزيز (النجم الرياضي بالمتلوي)

– محمد عزيز الرزقي (النجم الرياضي بالمتلوي)

– سند الخميسي (الإتحاد الرياضي بتطاوين)

– محمد جهاد الطرابلسي (نادي أولمبيك مدنين)

– أيوب مشارك (الاتحاد الرياضي ببن قردان)

– نور الدين فرحاتي (الاتحاد الرياضي ببن قردان)

– وائل وسلاتي (جندوبة الرياضية)

– حازم ميداني (جندوبة الرياضية)

– مكرم مرزوقي (نادي سبورتينغ بن عروس)

– نضال صغيّر (النادي الأولمبي للنقل).