تفاصيل حجز 30 طن من السميد و 2 طن من الفارينة

تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بقفصة، أمس الاحد، من حجز 30 طنا من السميد الغذائي، و2 أطنان من الفارينة الرفيعة، و4 أطنان من العجين، وذلك بالتنسيق مع قوات الحرس الوطني بمعتمدية السند.

وأكّد المدير الجهوي للتجارة، فتحي بن عمار في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قيمة المحجوزات فاقت 35 ألف دينار، مشيرا الى أنه تم، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، إعادة ترويجها وتوزيعها بالمسالك القانونية، مع تأمين قيمتها المالية بخزينة الدولة.

وأوضح، أنّ المخالفات التي حررها أعوان المراقبة، تعلقت بعدم الفوترة، وترويج منتوجات بطرق ملتوية، اضافة إلى المضاربة بها.