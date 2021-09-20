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عاجل: أمطار رعدية متوقعة بالشمال والوسط خلال هذه الليلة

2021/09/20 أهم الأخبار, المصدر, كاتب غير مصنف, متفرقات

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، الإثنين، أنه من المتوقع نزول أمطار متفرقة ورعدية الليلة بالشمال والوسط مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
وأضاف المعهد، في بلاغ صادر عنه، أن الأمطار ستكون أحيانا غزيرة بعدد من معتمديات الكاف وسليانة و القصرين والقيروان وزغوان، والطقس مغيم جزئيا بالجنوب.
وتكون الرياح قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الإضراب بخليج قابس. وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، و بين 25 و30 بالجنوب.

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