كاس الاتحاد الافريقي – نتائج اياب التمهيدي الاول وجدول منافسات التمهيدي الثاني

في ما يلي نتائج مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم 2021-2022 حسب ما افاد به الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

وقد تأهل الفريق الفائز بمجموع المباراتين إلى الدور التمهيدي الثاني المقرر في أكتوبر المقبل.

– بوفلس بورجو (بنين) 0-0 الجيش الملكي (المغرب) (1-3)

تأهل الجيش الملكي بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين

– ديامبار (السنغال) 3-0 واكريا (غينيا) *

* تأهل ديامبار ، مباراة واحدة فاصلة

– هورسيد (الصومال) 0-1 عزام (تنزانيا) (1-3)

تأهل عزام بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين

– الأهلي مروي (السودان) 2-0 اطلع بره (جنوب السودان) (2-0)

تأهل الأهلي مروي بالفوز 4-0 في مجموع المباراتين

– مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) 3-0 فوتورو كينجز (غينيا الاستوائية) (1-2)

تأهل مارومو جالانتس بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين

– ديابل نوار (الكونغو) 1-0 بومامورو (بوروندي) (0-0)

تأهل ديابل نوار بالفوز 1-0 في مجموع المباراتين

– يانج بافالوز (إيسواتيني) 0-0 ريد آروز (زامبيا) (1-2)

تأهل ريد آروز بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين

– البوليس (النيجر) 1-0 اتحاد بن قردان (تونس) (1-3)

تأهل اتحاد بن قردان بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين

– أورابا يونايتد (بوتسوانا) 0-0 مانجاسبور (الجابون) (0-0)

تأهل أورابا يونايتد بالفوز 3-2 بركلات الترجيح ، بعد التعادل 0-0 في مجموع المباراتين

-جمعية كيجالي (رواندا) 6-0 أولمبيك ميسيري سيما (جزر القمر) (2-1)

تأهل جمعية كيجالي بالفوز 8-1 في مجموع المباراتين

-بياشارا يونايتد (تنزانيا) 2-0 دخيل (جيبوتي) (1-0)

تأهل بياشارا يونايتد بالفوز 3-0 في مجموع المباراتين

-كونكورد (موريتانيا) 4-0 أسك كارا (توجو) (0-3)

تأهل كونكورد بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين

-البن الإثيوبي (إثيوبيا) 1-3 هيئة الموارد (أوغندا) (1-2)

تأهل هيئة الموارد بالفوز 5-2 في مجموع المباراتين

-مونروفيا كلوب بريرويز (ليبيريا) 0-2 بينجا (مالي) (0-3)

تأهل بينجا بالفوز 5-0 في مجموع المباراتين

-سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-2 أسفا ينينجا (بوركينا فاسو) (0-0)

تأهل أسفا ينينجا بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين

-كابوي ووريورز (زامبيا) 1-2 أندوهارانوفوتسي (مدغشقر) (0-0)

تأهل أندروهارانوفوتسي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين

-إنتر كلوب (أنجولا) 3-0 مافونزو (زنجبار) (1-0)

تأهل انتركلوب بالفوز 4-0 في مجموع المباراتين

بايلسا يونايتد (نيجيريا) 4-2 جولدن بويز سيجيري (غينيا) *

تأهل بايلسا يونايتد بالفوز 4-2 ، مباراة واحدة فاصلة *

-الأهلي طرابلس (ليبيا) 4-0 حي الوادي نيالا (السودان)

تأهل الأهلي طرابلس بالفوز 4-0 ، مباراة واحدة فاصلة *

وسيكون برنامج مباريات الدور التمهيدي الثاني كالاتي:

اتحاد بن قردان (تونس) – نهضة بركان (المغرب)

الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر)

ديامبار (السنغال) – إنيمبا (نيجيريا)

بايلسا يونايتد (نيجيريا) – النادي الصفاقسي (تونس)

كونكورد (موريتانيا) – شبيبة الساورة (الجزائر)

عزام (تنزانيا) – بيراميدز (مصر)

هيئة الإيرادات (أوغندا) – المصري (مصر)

الأهلي مروي (السودان) – جور ماهيا (كينيا)

مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا) – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

أورابا يونايتد (بوتسوانا) – القطن (الكاميرون)

ديابلز نوار (الكونغو) – أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

ريد اروز (زامبيا) – بريميرو دي أجوستو (أنجولا)

جمعية كيجالي (رواندا) – موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)

بينجا (مالي) – أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)

بياشارا يونايتد (تنزانيا) – أهلي طرابلس (ليبيا)

أندوهارانوفوتسي (مدغشقر) – انتركلوب (أنجولا)

الذهاب: يوم 15-17 أكتوبر 2021

الإياب: يوم 22-24 أكتوبر 2021