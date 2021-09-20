مدنين: انطلاق حملة تطعيم ذوي الاحتياجات الخصوصية وإقبال ضعيف للطلبة وأعوان واطارات وزارتي التعليم العالي والتربية على حملات التلقيح

انطلقت، اليوم الاثنين، حملة تلقيح ضد فيروس “كورونا” موجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية، لتتواصل طيلة 10 أيام بمختلف مراكز التلقيح القارة الجهوية والمحلية بولاية مدنين، من خلال مسلك خاص بهذه الفئة، وذلك بالتنسيق بين الصحة والشؤون الاجتماعية، وبمعاضدة مكونات المجتمع المدني، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وانتظمت حملة مماثلة خلال اليومين الماضيين بمركز فرع جربة ميدون، لفائدة الاشخاص القاصرين ذهنيا، في اطار الحملات التي تنتظم تحت اشراف طب الشغل بالجهة، على غرار حملات تطعيم مهنيي القطاع السياحي.

وتتواصل، من جهة أخرى، في إطار التسريع في نسق التلقيح، وخاصة ضمن الحملات الموجهة، عملية تطعيم الطلبة واعوان واطارات التعليم العالي بعد انطلاقها يوم السبت بالمركب الجامعي بالفجاء، وبالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة، لتسفر عن تطعيم 64 شخصا، وسط إقبال ضعيف خاصة من الطلبة الذين لا يزال عدد هام منهم مترددا حول التلقيح ضد فيروس “كورونا”، وفق الدكتور زيد.

واسفرت حملة التدارك لاعوان واطارات وزارة التربية، عن تقديم 209 جرعات، ليصل بذلك عدد كل الجرعات المقدمة بالجهة منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” في شهر مارس الماضي، الى اكثر من 241 الف جرعة.