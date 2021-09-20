مدنين: تسجيل 13 إصابة بفيروس “كورونا” دون رصد حالات وفاة لأول مرة منذ فترة

لم تسجّل ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ فترة، أية حالة وفاة بسبب فيروس “كورونا”، مقابل رصد حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، السبت المنقضي، ليبلغ اجمالي الوفيات بالجهة 1116 وفاة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتراجعت، أيضا، الحالات المؤكدة الى 13 إصابة محلية من جملة 203 عينات خضعت للتحاليل، بين مخبرية وسريعة، لتبلغ نسبة الحدوث 6 فاصل 4 بالمائة، توزعت الى 8 إصابات بجرجيس، و4 بحومة السوق، وإصابة واحدة بميدون، ما رفع إجمالي الإصابات الى 32173 إصابة.

وتطورت حالات الشفاء، الى 30520 حالة، بتسجيل 62 حالة شفاء جديدة، منها 21 بجرجيس، و13 بحومة السوق، و9 بميدون، و7 حالات بمدنين الجنوبية، و5 ببن قردان، و4 بمدنين الشمالية، وحالتي شفاء بأجيم، وحالة شفاء واحدة ببني خداش.

وحسب ما ذكره الدكتور زيد، لـ(وات)، فان تحسن مختلف المؤشرات، وخاصة منها تراجع عدد الوفيات والحالات المؤكدة الجديدة، الى جانب انفراج وضعية المؤسسات الصحية وتراجع نسبة الإشغال بها، “لا يجب ان يبعث الى الافراط في التفاؤل لاعتبار ان الوضع الوبائي لا يزال هشا ويستوجب الحذر والالتزام بمختلف شروط الوقاية والبرتوكول الصحي في المجال”، وفق تعبيره، موضحا ان نتائج نهاية الاسبوع لا تعكس الواقع الحقيقي لوجود عدة مخابر خارج العمل.