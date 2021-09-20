أوت 2021 الشهر الأشدّ حرّا على الإطلاق في أشهر أوت منذ سنة 1950



كشف المعهد الوطني للرصد الجوي ان شهر أوت 2021، الشهر الأشدّ حرّا على الإطلاق في أشهر أوت منذ سنة 1950 اذ تميز بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بكافة المناطق (24 محطة رئيسية) وتأثّرت البلاد بموجات حرارة شديدة لم تشهدها من قبل.

وحسب تقرير الملخص المُناخي لشهر أوت 2021 بالبلاد التونسية، بلغ المعدل العام لمتوسط الحرارة 31.5 درجة وتجاوز المعدل المرجعي (1981- 2010) بفارق 2.99 درجة. .

وقد ارتفعت درجات الحرارة القصوى بصفة ملحوظة بكافة المناطق خلال شهر اوت 2021 وتجاوزت المعدلات المرجعية بفارق تراوح من 9 الى 15 درجة باغلب الجهات خاصة في النصف الاول من الشهر.وفي ما يتعلق بالأمطار، فقد شهدت البلاد التونسية خلال شهر أوت2021 نقصا في الأمطار بنسبة 67 %

وتراوحت معدلات الحرارة القصوى بين 32.5 درجة بالمهدية و4.34 درجة بالبرمة وكانت فوق المعدلات المرجعية. وبلغ المعدل العام للحرارة القصوى 38.5 درجة وتجاوز المعدل المرجعي بفارق هام (4.3 درجة) مما جعل شهر اوت 2021 يصنف في المرتبة الاولى في اشهر اوت الاكثر حرارة منذ سنة 1950.

وكانت معدلات الحرارة الصغرى أيضا مرتفعة بكافة المناطق في شهر أوت هذه السنة وبلغ المعدّل العام لدرجات الحرارة الصغرى 24.6 درجة وكان فوق المعدّل المرجعي (22درجة) وصنف بذلك أوت 2021 في المرتبة الاولى لاشهر أوت الأكثر دفئا منذ سنة 1950.