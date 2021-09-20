تونس تعتمد قريبا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

ستشرع تونس قريبا في اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا بنوعية غير معترف بها في البلد الذي سيسافرون إليه، وفق ما صرح به ل(وات) عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي.

وأضاف المسعدي، اليوم الاثنين، إن الانطلاق في تقديم الجرعة الثالثة للملقحين بنوعيات غير معترف بها في بلدان أخرى سيكون فور انتهاء الترتيبات اللوجستية بمنظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد كورونا، لافتا إلى أنه سيتم إحداث خانة بعنوان “مسافر” في منصة “ايفاكس” للتسجيل قصد تلقي الجرعة الثالثة الخاصة بهذه الفئة.

وأوضح أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا نظرت في اجتماعها الأخير يوم الجمعة الفارط، في ملف المطالب الخاصة بتسهيل اجراءات السفر للعمل أو الدراسة ببعض البلدان التي تشترط التلقيح الكامل ضد كورونا بأنواع لقاح دون غيرها للدخول الى أراضيها، مفيدا ان اللجنة ارتأت تطعيم هذه الفئة من الملقحين بجرعة ثالثة من النوعية المعتمدة بالبلدان التي سيسافرون اليها.

وأفاد أن استعمال نوعين مختلفين من اللقاح المضاد لكوفيد 19، محبذ من الناحية العلمية ولا يشكل خطرا على صحة الإنسان، ملاحظا أن جرعة ثالثة من اللقاح قادرة على تعزيز مناعة جسم الإنسان وحمايته من الفيروس ومتحوراته الجديدة والخطيرة.

وأكد أن تونس تتجه أيضا إلى اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للفئات المصابة بأمراض مزمنة، دون ان يحدد موعد ذلك.

ومن جهة أخرى، أكد المسعدي أن الوضع الوبائي في البلاد يشهد انفراجا، وذلك بتحسن كل المؤشرات من بينها انخفاض نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي الفيروس، لافتا في المقابل إلى أن هذا التحسن يبقى نسبيا في عدد من الولايات على غرار جندوبة وسيدي بوزيد والكاف.

يذكر أن رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير، أكد في تصريح سابق لـ”وات”، أن هناك موافقة مبدئية صلب اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا للتوجه نحو اعتماد جرعة ثالثة لبعض الفئات، الأكثرعرضة لتعكر حالاتهم الصحية عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد على غرار الفئات المصابة بأمراض مزمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن 3 ملايين و239 ألفا و238 شخصا في تونس استكملوا التلقيح ضد كوفيد 19، منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في مارس الماضي وإلى غاية 19 سبتمبر الجاري، حسب بلاغ صدر اليوم الإثنين عن وزراة الصحة.