وحدات الحرس تحبط خمس عمليات هجرة غير نظامية وتنقذ 14 مهاجرا من الغرق

أحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط والساحل وصفاقس وجربة، أمس الإثنين، خمس عمليات هجرة غير نظامية باتجاه السواحل الأوروبية وضبطت 95 شخصا وأنقذت 14 منهم من الغرق بعد تسرب الماء الى مركبهم.

فقد أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء في بلاغ، بأن وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، الإثنين، أحبطت عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 49 “مجتازا” وحجزت مركبين بحريين.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهة العامرة من ولاية صفاقس، في نفس اليوم، من ضبط 10 أشخاص من جنسيات دول افريقية مختلفة “كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا”، وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية، وفق ذات المصدر.

بدورها ضبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الساحل 22 شخصا من جنسيات دول افريقية مختلفة “كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا”.

وأنقذت وحدات الحرس الوطني بسواحل جربة ببحري الجنوب، أمس الإثنين، 14 “مجتازا”، إثر تسرب مياه البحر داخل مركبهم الذي كانوا يستغلونه بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة.