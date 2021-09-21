عياض اللومي يهدد بمقاضاة قيس سعيّد ..

وصف النائب المجمّد، عياض اللومي، خطاب رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس بـ”الغير مسؤول” و”الصادم”.

وأضاف في تصريح اليوم لـ”الجوهرة أف أم”، أن “الاتهام الخطير الذي وجّه الرئيس للنواب، دون تحديد هويتهم، بخصوص حصولهم على مبالغ مالية طائلة مقابل تمرير بعض الفصول سيجعله محل مساءلة قضائية وقد يلجؤون إلى تقديم قضية ضدّه”.

واعتبر اللومي أنّ “رئيس الجمهورية اعتدى على الدولة وخرق جميع فصول الدستور وأهمها الفصل 72 الذي ينص على أنه الضامن لوحدة التونسيين”، مضيفا أنّ “خطابه متشنج سيزيد من تفاقم الأزمة في البلاد وسيعود بالوبال على الشعب.. ولابد للشعب أن يقف لهذا الخطر الكبير الذي يهدد مستقبل تونس”، حسب تعبيره