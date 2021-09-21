الكاف : تسجيل ثلاث حالات وفاة و 33 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الثلاثاء في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل 03 حالات وفاة و 33 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 164 عينة رفعت بتاريخ يومي 18و19 سبتمبر.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجّلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 675 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19338تعافى منها 190571 أي بنسبة شفاء تقارب 99 بالمائة.

وجاء في الإحصائية الجديدة تواصل انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 27 مصابا منهم 05 فقط في أقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما تراجع عدد الحالات النشيطة الى281 وهو ما يعكس وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح لــ(وات) تواصل المنحى الانخفاضي للوباء بالجهة التي قال إن جل مؤشراتها الصحية في تحسّن مستمر.