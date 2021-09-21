ليبيا تعود بقوة لصالون “ميديبات” كضيفة شرف الدورة 16

ستتبوّأ دولة ليبيا الشقيقة مكانة بارزة في الدورة 16 للصالون المتوسطي للبناء(ميديبات) الذي تعقده غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 6 إلى 9 أكتوبر 2021 حيث ستكون ضيفة شرف هذه الدورة.

وقد خصصت الغرفة ضمن البرنامج العام للصالون يوما لليبيا سيقام يوم 7 اكتوبر تحت شعار “مشاريع الشراكة التونسية الليبية وإعادة إعمار ليبيا” بمشاركة عدد من البنوك الليبية والتونسية ومجموعة من الهيئات الاستثمارية الليبية وكبار المسؤولين.

وفي انتظار تأكيد حضور عدد من وزراء الحكومة الليبية، يجري التنسيق لمشاركة ما لا يقل عن 30 شخصية رفيعة المستوى وصاحبة قرار تمثل مجموعة هامة من مؤسسات الانشاء والتعمير ومؤسسات التمويل على غرار جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق التابع لرئاسة الحكومة والذي يُعدّ حاليا لإطلاق مشروع سكني كبير يتضمن 5 ألاف مسكن ضمن البرنامج الوطني الليبي للإسكان.

وينتظر أيضا قدوم مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون كلا من الجمعية الليبية للمستثمرين والهيئة الليبية العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمؤسسة الليبية للاستثمار واتحاد الصناعة الليبي والاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والمناطق الحرة إلى جانب ممثلي 10 بلديات وكذلك عدد من الزوار الليبيين من المهتمين بقطاع البناء والمرافق.

وتتمثل فعاليات يوم ليبيا في ندوة أولى حول “مشاريع الاسكان والبنية التحتية بدولة ليبيا” وندوة ثانية بعنوان “تطوير آليات الشراكة الاقتصادية بين تونس وليبيا” وندوة ثالثة حول “تمويل وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والمرافق”.

وسيكون موضوع “آفاق التعاون الاقتصادي التونسي الليبي ووضع استراتيجية مشتركة لاستهداف الأسواق الخارجية”محور محاضرة ستُختتم بها فعاليات هذا اليوم.