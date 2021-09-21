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المهدية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 105 مصابين

2021/09/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ189 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالة وفاة واحدة، وتعافي 105 مصابين.

وتوزعت العينات الإايجابية، بحسب الدوائر الصحية، إلى 14 بالمهدية و7 بالشابة و6 بالسواسي وإصابتين (02) بملولش وإصابة واحدة بقصور الساف.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25244 إصابة من بينها 23927 حالة شفاء و744 حالة وفاة و573 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1507 مواطنين، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 226511، من بينهم 90368 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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