غلق المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة بالكرم لاخضاعها للمعاينة الفنية إثر سقوط جزء من سقف قاعة خلف اصابات خفيفة في صفوف التلاميذ

تقرر غلق المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بضاحية الكرم (ولاية تونس)، بصفة وقتية، بعد حادثة سقوط جزء من سقف قاعة دروس صباح اليوم الثلاثاء، تسببت في اصابات خفيفة في صفوف التلاميذ.

وأفادت المندوبة الجهوية للتربية تونس 1، فاطمة هلال، في تصريح ل(وات) انه سيتم بداية من غد الاربعاء غلق هذه المدرسة مؤقتا لتخضع للمعاينة الفنية والتفقد من قبل مختصين قصد تحديد الاصلاحات الضرورية لمختلف فضاءاتها، مؤكدة انه في انتظار فتحها واستئناف الدروس بها سيتم توفير الرعاية النفسية للتلاميذ الذيم اصيبوا بحالة هلع جراء هذه الحادثة.

وقالت ان 4 تلاميذ أصيبوا بخدوش بسيطة نتيجة التدافع الذي حصل إثر سماع دوي ينذر بوجود شرخ في السقف، وعندما بارح جميع التلاميذ والمعلمة القاعة لحظات قبل انهيار جزء من سقف القاعة، مؤكدة ان فرق الحماية المدنية حلت بالمكان وقامت بتقديم الاسعافات الطبية اللازمة ومراقبة حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المدرسة.

وأشارت المندوبة الجهوية للتربية تونس 1 إلى أنه لم تقع ملاحظة اي خلل بالبنية الاساسية للقاعات ووضعيتها تبدو طبيعية ولا تستحق الصيانة حيث اقتصرت أشغال التهيئة والصيانة المنجزة قبل العودة المدرسية على المركب الصحي بالمدرسة.

وأكدت الحرص على انجاز الاشغال اللازمة بهذه المدرسة الابتدائية لتوفير الظروف الامنة للدراسة، مشددة على ان السلامة الجسدية للتلاميذ والاطار التربوي هي من أولويات وزارة التربية وكافة هياكلها.