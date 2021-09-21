سليانة: تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سليانة، أمس الإثنين، حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 525 حالة وفاة، ةالإصابات إلى 15 ألفا و466 إصابة، وذلك منذ بداية انتسار الجائحة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 5 ببوعرادة، وحالتين بمعتمديتي مكثر وكسرى، وحالة بسليانة المدينة وبرقو وقعفور.

ويبلغ، حاليا، عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي بسليانة 6 حالات، من بينها حالة في الإنعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 19 مصابا.