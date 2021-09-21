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بنزرت: تطعيم مسنّة تبلغ من العمر 118 سنة بالجرعة الثانية من اللّقاح المضاد لفيروس “كورونا”

2021/09/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تلقّت، اليوم الثلاثاء، بمنطقة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت، أكبر مسنة بالجهة والبالغة من العمر 118 سنة، الجرعة الثانية للتطعيم المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما ذكره، معتمد منزل جميل، محمد بن جدو.
وأوضح المصدر ذاته،في تصريح لـ(وات)، أنه وفي إطار تنفيذ حملة التلقيح الموجّهة عن طريق الفريق الصحي المتنقل لفائدة كبار السن المقيمين بمنازلهم، والذين يتعذر عليهم التنقل لمراكز التلقيح القارة، تم اليوم تطعيم “الحاجة جمعة الرزقي”، وهي من مواليد سنة 1902 بالجرعة الثانية من التلقيح، رفقة شقيقتها البالغة من العمر 74 سنة.
وأشار المصدر ذاته، الى أن الحالة الصحية لهذه المسنة، جيدة للغاية، وهي محل متابعة من قبل المصالح الطبية، لافتا الى ما أظهرته مجددا من فرحة ورغبة في تلقي الجرعة الثانية من التطعيم، لتكون بذلك حافزا لعموم المواطنين لمن تخلفوا عن الاقبال على تلقي جرعات التلقيح، حسب تعبيره

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