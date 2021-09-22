منوبة : حملة ليلية مفتوحة للتلقيح لعاملي ومرتادي المحلات المفتوحة للعموم بمنوبة

باشرت الإدارة الجهوية للصحة في منوبة حملة تلقيح متنقّلة ليلية شملت المحلات المفتوحة للعموم من محلات تجارية، ومقاه، ،ومطاعم، ومغازات ، ومحطات بنزين، لتمكين عمّالها ومرتاديها، من التلقيح الحيني ،دون اشتراط التسجيل بمنظومة التلاقيح الوطنية ، او الدعوة للتلاقيح عبر الارساليات القصيرة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة هاجر ميساوي لصحفية مكتب (وات) في منوبة.

وأضافت أن البادرة التي جنّدت لها اعوان الصحة وسيارة إسعاف وكافة مستلزمات التلقيح ، تأتي لتغطية اكثر ما يمكن من المواطنين بالتلاقيح التي تعد ّسبيل التوقي الوحيد من خطر كوفيد 19 ، وخاصة من الفئات العاملة والتي تحول ظروف عملها دون التحاقها بمراكز التلقيح.

واضافت ان الحملة شملت جميع الفئة العمرية من 18 سنة الى 39 سنة بلقاح” كورونافاك” وما فوق 40 سنة بلقاح “استرازينكا” ، وهي ستتواصل أربعة أيّام في منوبة وطبربة على ان تعمّم لاحقا على بقية المعتمديات بعد تقييم نتائجها ونجاعتها في تقريب خدمات التلقيح ومدى التجاوب معها .