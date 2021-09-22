سليانة: حجز 3670 علبة من السجائر المهربة و150 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك وقطعة أثرية

قام أعوان وإطارات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور، مساء اليوم الثلاثاء، وبعد إستشارة النيابة العمومية بولاية سليانة، بمداهمة ضيعة فلاحية ومستودع بمدينة العروسة، حيث تم حجز 3670 علبة من السجائر المهربة مختلفة الأنواع، و1200 علبة “نفة”، بقيمة جملية تقدر بأكثر من 3 آلاف دينار، إضافة إلى قطعة أثرية كبيرة وثمينة، وفق ماذكره مصدر أمني ل”وات”.

وأفاد المصدر بأن ذات الوحدات عثرت أيضا على 150 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك وتنبعث منها روائح كريهة، نظرا لعدم حفظها بطريقة صحية، إلى جانب العثور على 150 رأس غنم يرجح أنها معدة للذبح، على حد قوله.

وأشار إلى أنه تم كذلك ضبط بندقية صيد دون رخصة وعدد هام من الخراطيش، موضحا أن الأبحاث لا تزال جارية.