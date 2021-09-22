برنامج الحضانة والمرافقة “أفكار” يحتفي بالمستثمرين الشبان الفائزين في مسابقة برنامج « Diaspora For Development »

باعتبار التزامها الدائم بدعم الاستثمار والتجديد في تونس، تحتفل “أفكار” اليوم بالمستثمرين الفائزين في برنامج Diaspora For Development بعد تميز مشاريعهم التكنولوجية المبتكرة والواعدة وذات التأثير الاجتماعي الكبير.

Afkar Diaspora For Development هو برنامج يندرج في اطار المكون الثاني من ProGreS Migration، وهو برنامج ممول من قبل نافذة شمال أفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ (EUTF/FFU)

بدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). وهذا المكون يتم تطبيقه من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

بالشراكة مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد. والهدف من ذلك دفع وتشجيع الكفاءات بالمهجر على تقوية قدراتهم في الارتباط والتشابك والاستثمار من اجل حلق وأنشاء المؤسسات المستحدثة والخالقة لمواطن الشغل.

النهوض بالتجديد ودعم المنظومة التونسية

يساهم برنامج Afkar Diaspora For Development في دعم المناخ الاستثماري والاقتصادي لتونس عبر النهوض بالتجديد والمرافقة التي تستجيب لإشكاليات خلق مواطن الشغل والقيمة المضافة.

ومن اجل هذا الغرض، تم وضع ألية حضانة ناجعة ودائمة بهدف دعم ودفع تعزيز وتسريع مسار خلق وبعث المؤسسات المبتكرة وذات القيمة المضافة العالية من قبل التونسيين المقيمين في ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا وإيطاليا.

وتستهدف هذه الآلية الطلبة في نهاية مسيرتهم الجامعية والباحثين و/ أو المهنيين المختصين الذين بإمكانهم نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة في أوروبا نحو تونس.

وقد مكن هذا البرنامج كذلك من تحسيس عدة مواهب من التونسيين بالخارج بفرص الاستثمار المتاحة. وتجدر الإشارة الى ان حملة التحسيس قد مست اكثر من 800 ألف شخص.

مرافقة مشخصة وفي مختلف الدول للباعثين الشبان الفائزين

طيلة 5 أشهر، جمع برنامج الحضانة والتبني مشاريع مختلفة التوجه والاختصاص ومثل فرصة للباعثين الشبان المتواجدين في الدول الخمس المعنية للحصول على خبرات ومعارف أساسية وللقاء أبرز الخبراء التونسيين والأجانب في المجال الاستثماري وبعث المشاريع.

ومنذ اطلاقه في أكتوبر 2019، ولغاية سبتمبر 2021، مكن البرنامج من مرافقة 3 أفواج من باعثي المشاريع (106 ورشة عمل، 637 ساعة مرافقة و460 دورة تدريب فردية).

وقد مكن Diaspora For Development من دفع خطط بعث المشاريع المبتكرة والخالقة لمواطن الشغل عبر المرافقة والتكوين للتونسيين المقيمين بالخارج من أجل بعث مشاريعهم الخاصة في تونس. وتم وضع تكوين مشخص وخاص للباعثين الشبان الذين وقع عليهم الاختيار وتمت مرافقتهم منذ مرحلة الفكرة الى غاية التحقيق الفعلي واطلاق المشروع.

شركاء وشراكات هامة

تم خلق شراكات استراتيجية هامة مع مؤسسات القطاعين العمومي والخاص وكذلك مع مؤسسات مالية وذلك بفضل برنامج الحضانة Diaspora For Development بهدف توفير اقصى ما يمكن من ظروف الاستثمار وبعث المشاريع للتونسيين المقيمين بالخارج في وطنهم إضافة الى الحرص على توفير ظروف تأقلمهم والتواجد في كامل التراب التونسي عبر شبكة حضانة المشاريع.

طيلة فترة الحضانة، وبهدف دعم ودفع فرص توفير مواطن الشغل وتطوير الاستثمار وبعث المشاريع، تمتع أصحاب المشاريع الفائزة من فرص الاستثمار وتسريع ملفاتهم سواء على المستوى الوطني او الدولي على غرار Faster Capital, Wikistartup, Redstart…