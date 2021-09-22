منظمة الصحة العالميّة تكشف سلالة كورونا الطاغية حول العالم

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها.

وأوضحت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية في المنظمة عن مكافحة كوفيد-19 إن “أقل من 1% من المتحورات المنتشرة حاليا هي من ألفا وبيتا وغاما. متحورة دلتا هي الطاغية فعليا حول العالم”.

وأضافت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دلتا “أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة من الفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها”، مشيرة إلى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.

وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع مرور الوقت.

وإلى جانب المتحورات الأربعة المثيرة للقلق، هناك أيضا خمسة أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن ثلاثة منها هي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.

وأوضحت “هذا يعود إلى التغيير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. هي فقط لم تتمكن من الصمود”.