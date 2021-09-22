المهدية: حالة وفاة واحدة مع تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 46 مصابا

سجلت الجهة الصحية بالمهدية، الاربعاء، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع وفيات الجائحة بالجهة، إلى 745 حالة.

إلى ذلك، كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ157 عينة، صدرت الأربعاء، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 46 مصابا.

وتوزعت هذه الإصابات إلى 10 بشربان و8 بملولش 7 بالسواسي و5 بالجم و3 بكل من المهدية والشابة وإصابة واحدة بالدوائر الصحية بأولاد الشامخ وهبيرة وبومرداس.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25283 إصابة منها 23972 حالة شفاء و745 حالة وفاة و566 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1291 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 227 ألفا و802 من بينهم 91 ألفا و294 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.