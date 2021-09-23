سعاد عبد الرحيم:”الانطلاق في اعداد 4 مشاريع في مجال تثمين النفايات “

اعلنت رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، سعاد عبد الرحيم عن اعداد 4 مشاريع في مجال تثمين النفايات في اطار مشروع “عاصمة تونس”

واضافت لدى اشرافها اليوم الخميس على المائدة المستديرة المنتظمة اليوم بقصر البلدية القصبة حول “تونس عاصمة، تخطيط استراتيجي وحوكمة متطورة من اجل مدينة حضرية مرنة” ان المشروع يهدف بالاساس الى وضع استراتيجية تنمية مدينة تونس بالتعاون مع شبكة المدن المتوسطية وبدعم من بلدية برشلونة ومن المنطقة الحضرية لبرشلونة

واكدت انه في ظل ما تعيشه تونس اليوم كبقية العواصم في مختلف انحاء العالم من ازمات في شتى وجوهها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، كان من الضروري القطع مع التعاطي الارتجالي مع كل ما هو كوارث وطوارئ وازمات ، وذلك من خلال وضع اليات وضبط اجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل

واضافت ان السياق الراهن يستدعي التخطيط للمستقبل من خلال دعم التنمية المستدامة وحماية الاحتياجات الاساسية وضمان حق المواطنة وتكريس المساواة الاجتماعية والتشجيع على المبادرة والابتكار والابداع، في اتجاه ضمان مكانة متميزة على الصعيد الدولي

كما لاحظت سعاد عبد الرحيم ان استراتيجية تنمية المدينة تعتمد اساسا على حوكمة تشاركية بين المجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني وممثلي السلطة والبلديات المجاورة ،معربة عن املها في ان يمثل هذا المشروع فرصة لارساء تعاون مثمر بين البلديات قصد مواجهة التحديات المشتركة بنجاعة اكبر

وسلطت الضوء في هذا الاطار ،على معضلة النفايات باعتبارها من اوكد المشاكل التي تعاني منها بلديات تونس الكبرى، بما تلقيه من تداعيات على الصحة العامة وتلوث البيئة والمحيط وتشويه لجمالية المدينة ،وبالتالي انعدام رفاهة عيش المواطنين

ولفتت الى ان مشروع عاصمة تونس يشمل وضع نظام حوكمة حضري جديد للنفايات ودعم القدرات التقنية والسياسية لتونس الكبرى ، الى جانب تنفيذ اربعة مشاريع نموذجية مشتركة بين مجالس البلديات لتحسين التصرف في النفايات بالنسبة ل38 بلدية الراجعة بالنظر لتونس الكبرى

يذكر ان مشروع “عاصمة تونس” يهدف الى تنظيم استشارات موسعة بمشاركة كافة الفاعلين في المنطقة البلدية بتونس قصد بلورة رؤية استشرافية لمستقبل المدينة مع العمل على تقريب المقترحات والاجماع حول اعتماد مشاريع محورية

كما يهدف هذا المشروع الى تطوير الشراكة بين بلديات تونس الكبرى قصد وضع مشاريع استراتيجية وتعزيز مكانتها كحاضرة على الصعيد الاقليمي والمتوسطي عبر تحقيق اهداف التنمية المستدامة، على غرار معالجة النقل المستدام في المناطق الحضرية والفضلات والتغيرات المناخية والتعمير.