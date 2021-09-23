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صادم: العمران..يحاول قتل شقيقه طعنا بالسكين..وهذه التفاصيل..

صادم: العمران..يحاول قتل شقيقه طعنا بالسكين..وهذه التفاصيل..

2021/09/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 21 سبتمبر 2021 على منطقة الأمن الوطني بالعمران مفادها تعرض شخص (58 سنة) إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة “سكين” مما أدّى إلى إيوائه بإحدى المستشفيات، تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وبتنقل الوحدات الأمنية على عين المكان، ومعاينة المتضرّر تبيّن أنه تعرّض إلى الطعن بأماكن مختلفة من جسده من قبل شقيقه وذلك بسبب نشوب خلاف بينهما.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت وحدات تابعة للمنطقة المذكورة من القبض على المعني (55 سنة) الذي بالتحري معه إعترف بما نسب إليه.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل “محاولة قتل نفس بشرية عمدا” ومواصلة الأبحاث.

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