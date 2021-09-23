إجلاء 153 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد غرق مركبهم في سواحل جزيرة قرقنة

أَجلتْ وحدات جيش البحر العاملة بالسواحل الجنوبية مساء أمس الأربعاء، 153 مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة، صعدوا على المصطبة البترولية “عشطرت” بعد غرق مركبهم الذي كان يقلهم بالموقع جنوب شرق العطايا التابعة لجزيرة قرقنة على بعد حوالي 80 كم.

واشار بلاغ لوزارة الدفاع الوطني ان هؤلاء المهاجرين افادوا أنهم أبحروا منذ 18 سبتمبر 2021 انطلاقا من سواحل زوارة الليبية قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن

وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف أين تم إنزالهم في انتظار تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.