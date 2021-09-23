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هام-الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع في صرف الجرايات بداية من غد الجمعة

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هام-الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع في صرف الجرايات بداية من غد الجمعة

2021/09/23 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يشرع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في صرف الجرايات بداية من يوم غد الجمعة 24 سبتمبر الجاري، لفائدة جميع المنتفعين بها، بقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء عن طريق الحوالات البريدية أوأصحاب الحسابات البريدية والبنكية.

وأفاد الصندوق في بلاغ له، اليوم الخميس، أن صرف جرايات المتقاعدين من أسلاك الوظيفة العمومية لهذا الشهر يتزامن مع انتهاء عميلة صرف آخر قسط من مستحقاتهم من مخلفات الزيادة العامة في الأجور للفترة المتراوحة من شهر أوت إلى شهر ديسمبر 2020 من مجموع 5 أقساط تم صرفها لفائدتهم بداية من شهر أفريل 2021 وإلى غاية شهر أوت 2021 .

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