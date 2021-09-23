عاجل: شفيق جرّاية و رئيس بلديّة تونس يمثلان أمام القضاء

هام-الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع في صرف الجرايات بداية من غد الجمعة

إجلاء 153 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد غرق مركبهم في سواحل جزيرة قرقنة

صادم: العمران..يحاول قتل شقيقه طعنا بالسكين..وهذه التفاصيل..

عاجل: شفيق جرّاية و رئيس بلديّة تونس يمثلان أمام القضاء

2021/09/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

مثل رجل الاعمال شفيق الجراية ورئيس بلدية تونس سابقا عباس محسن صباح اليوم الخميس23 سبتمبر 2021 بحالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل قضية تتعلق بعمارة بناها شفيق الجراية بجهة البحيرة لم يحترم معها العلوّ المسموح به قانونا باعتبارها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل بخصوص قربها من مطار تونس قرطاج الدولي ومخالفة لقوانين الطيران.

ووفق موزاييك أف أم فقد طلب محامو الجراية الذي تم جلبه من سجن ايقافه، التأخير لاعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأخير مواصلة النظر في القضية الى جلسة يوم 11 نوفمبر القادم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn