عاجل: شفيق جرّاية و رئيس بلديّة تونس يمثلان أمام القضاء

مثل رجل الاعمال شفيق الجراية ورئيس بلدية تونس سابقا عباس محسن صباح اليوم الخميس23 سبتمبر 2021 بحالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل قضية تتعلق بعمارة بناها شفيق الجراية بجهة البحيرة لم يحترم معها العلوّ المسموح به قانونا باعتبارها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل بخصوص قربها من مطار تونس قرطاج الدولي ومخالفة لقوانين الطيران.

ووفق موزاييك أف أم فقد طلب محامو الجراية الذي تم جلبه من سجن ايقافه، التأخير لاعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأخير مواصلة النظر في القضية الى جلسة يوم 11 نوفمبر القادم.