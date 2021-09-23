القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إمرأة باعت رضيعها

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق إمرأة أصيلة الجهة، قامت مؤخرا ببيع رضيعها لإمرأة أخرى بمبلغ مالي قدره 500 دينار، بمساعدة موظفة، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النووي.

وذكر النووي في تصريح إعلامي، مساء اليوم، أنه تم الإبقاء على الموظفة الوسيطة والمرأة التي تسلمت الرضيع، في حالتي سراح، مع وضعهما على ذمة التحقيق ومواصلة التحقيق معهما.

يشار إلى أن أعوان مركز الإستمرار بالقصرين المدينة، تمكنوا مساء الثلاثاء المنقضي، من القبض على امرأة أصيلة معتمدية سبيبة قامت ببيع رضيعها الذي أنجبته خارج إطار الزواج بمبلغ مالي قدره 500 دينار لإمرأة أصيلة معتمدية فريانة بوساطة موظفة في إحدى المؤسسات العمومية بالجهة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم فتح بحث في الموضوع من أجل تهمة الاتجار بالبشر، والاحتفاظ بوالدة الرضيع.