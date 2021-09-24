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المدير التنفيذي لشركة “موديرنا” يكشف الموعد المحتمل للعودة للحياة الطبيعيّة

2021/09/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

توقع ستيفان بانسل -الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية “موديرنا”- الموعد المحتمل لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال بانسل -في مقابلة مع صحيفة “نويه زوريشر تسايتونغ” (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية- “إذا نظرنا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية، فسيكون هناك ما يكفي من الجرعات بحلول منتصف العام المقبل (2022) لتلقيح جميع الناس في العالم.

وستكون الجرعات التعزيزية اللازمة متاحة أيضا”.

وأضاف أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم سيتم تحصينهم بشكل طبيعي وذلك لأن متحول دلتا معدٍ للغاية، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في وضع مشابه للإنفلونزا.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني العودة إلى الحياة الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل، أجاب أنه يمكن ذلك “في غضون عام على ما أعتقد”.

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