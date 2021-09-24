هام: تمتع نحو 620 ألف عائلة معوزة أو محدودة الدخل ومتضررة من جائحة كورونا بمنحة 300 دينار الى غاية اليوم

أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر اليوم الجمعة أن 620 ألف عائلة من الأسر المعوزة أو محدودة الدخل والمتضررة من جائحة كورونا تمكنت الى غاية اليوم من الحصول على المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية المقدرة قيمتها ب300 دينار لمجابهة تداعيات فيروس كورونا

وأضاف فتحي بن عامر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تنظيم المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج، أنه تم الى حدود اليوم تسجيل نحو مليون و 172 ألف عائلة معنية بالمساعدات الظرفية الممنوحة لتونس في اطار قرض من البنك الدولي لافتا في ذات السياق الى أنه تم التمديد في منصة التسجيل amen.social.tn بـ24 ساعة منذ تاريخ أمس موعد اغلاق المنصة الالكترونية

وأشار الى أنه بإمكان كل من وقع رفض ملفه الاعتراض على ذلك والاستظهار بالوثائق الثبوتية انطلاقا من الأسبوع القادم حيث أنه سيتم اضافة خانة للاعتراض على ذات المنصة

وبيّن أن الوزارة تمكنت هذه السنة من تلافي العديد من النقائص والاشكاليات التي شابت صرف المساعدات خلال السنة الماضية عبر المنظومة الرقمية التي أتاحت القيام بالعديد من التقاطعات والتثبت من ذهاب المساعدات لمستحقيها

وللاشارة فان مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله كان قد صادق في 8جوان 2021 على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل اعانات نقدية مباشرة للأسر المتضررة من كورونا