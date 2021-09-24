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راشد الغنّوشي رفض تمكينه من أيّة امتيازات منذ 2019

2021/09/24 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد المكلف عن الإعلام بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب في تدوينة له على صفحته الخاصة فايسبوك أن رئيس المجلس راشد الغنوشي رفض تمكينه من جملة الامتيازات التي تمتّع بها سابقيه.

وأوضح مذيوب أنه منذ انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب يوم 13نوفمبر 2019 و إلى 25جويلية 2021 رفض راشد الغنوشي التمتع بسيارتين موضوعة على ذمة رئيس المجلس، كما رفض التمتع ببدل البنزين وتعفف عن تحمل المجلس مصاريف الكهرباء والماء كما هو متعارف عليه مع أسلافه، مشيرا إلى أنه تمتع فقط بمنحة رئيس المجلس التي تبرع بمجملها في ذروة أزمة الكوفيد.

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