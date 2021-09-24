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القبض على شخص بصدد تهريب 32 كبسولة هيروين

2021/09/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة، يوم 23 سبتمبر 2021، من القبض على شخص بصدد تهريب شحنة من المخدّرات من إحدى الدّول الأجنبيّة إلى تونس وحجز 32 كبسولة من مخدّر “الهيروين” (تزن حوالي 200 غراما وتقدّر قيمتها الماليّة بحوالي 40 ألف دينار) كان قد ابتلعها قبل دخوله إلى التّراب التّونسي وذلك بعد إخضاعه للفحص بالأشعّة.

بالتّحرّي معه، اعترف أنّه تولّى التّنسيق مع تونسيّين مقيمين بالخارج ومن بينهم فتاة، تمّ القبض عليها أيضا مباشرة بعد عودتها إلى تونس والتي بالتّحرّي معها، اعترفت بأنّها هي من تولّت اقتطاع تذكرة السّفر للمظنون فيه، كما اعترفت بعلمها بعمليّة تهريب المخدّرات.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.

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