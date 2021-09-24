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وزارة الصحة تتسلم 3 حاويات من الكمامات الطبية من ألمانيا

2021/09/24 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تسلمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ثلاث حاويات من الكمامات الطبية، كدعم من الجمهورية الفيدرالية الألمانية لتونس في إطار مساندتها في مجابهة فيروس كوفيد-19، تكفل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس باجراءات نقلها وتسليمها.
وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي أن تونس تثمن “مجهودات ألمانيا وحرصها الدائم على دعم تونس ومعاضدتها في مجابهة فيروس كورونا واستجابتها لنداء رئيس الجمهورية”.
وحضر تسلّم الهبة، المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي المرابط، وسفير ألمانيا بتونس، بيتر بروغل، وممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، ايف سوتاريند.
وفي أوت الماضي منحت ألمانيا تونس تمويلا إضافيًا بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف معاضدة قدرات المنظومة الصحية في تونس خلال أزمة كوفيد ـ19، كما قدمت الحكومة الألمانية دعما ماليا لتونس بقيمة 20 مليون يورو عبر المؤسسة الألمانية “الاستثمار لأجل التشغيل” التي تعمل لفائدة البنك الألماني للتنمية، لدعم التشغيل في القطاع الخاص في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحية.

وتعد ألمانيا من ضمن البلدان التي قدمت عديد المساعدات الطبية لتونس، عبر جسور جوية تضامنية، لمساعدتها على مجابهة الأزمة الصحة الراهنة.

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