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وزارة الصحة تفتح مناظرتين لانتداب 6 أطباء أولين للمستشفيات وطبيب مختص في امراض المعدة والامعاء

2021/09/24 أخبار, المصدر, انتدابات

تفتح وزارة الصحة مناظرتين لانتداب أطباء أولين للمستشفيات واطباء مستشفيات بعنوان سنة 2021، حسب قرار المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط المؤرخ يوم 15 سبتمبر الجاري الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة.

وتنتظم المناظرتين بداية من يوم 2 نوفمبر المقبل والأيام الموالية، حسب ما ورد بالرائد الرسمي، لانتداب 6 اطباء اول سيتم توزيعهم على المستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة، فضلا عن انتداب طبيب أمراض المعدة والأمعاء بمستشفى فطومة بورقيبة بولاية المنستير، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار.

وقد حدد اخر اجل لتقديم الترشحات للمشاركة في المناظرتين يوم 1 أكتوبر المقبل حسب نص القرار الوارد في الرائد الرسمي.

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