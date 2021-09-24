توننداكس ينهي معاملات الجمعة على شبه إستقرار متراجعا ب07ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات حصة الجمعة على شبه إستقرار، متراجعا بنسبة 07ر0 بالمائة ليدرك النقطة 15ر7253 وسط حجم معاملات ناهزت 7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتم خلال الحصة تبادل كتلة بقيمة 3ر4 مليون دينار تتعلق ب651 الف و911 سهم تعود للشركة التونسية للسيارات والخدمات مما أسهم في إنعاش الحصة.

وتصدر سهم الشركة التونسية للبنك قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 2ر2 بالمائة ويقفل على سعر 790ر2 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 65ألف دينار.

وكان سهم آرليكيد تونس الأكثر ربحا خلال الحصة، ليتطور بنسبة 2 بالمائة ويقفل على سعر 100ر106 ألف دينار، وسط حجم تبادل ضعيف قدر بألف دينار.

في المقابل سجل سهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة أكبر خسائر خلال الحصة، ليتراجع بنسبة 4ر4 بالمائة وليقفل على سعر 1300 دينار، وسط حجم تداول ضعيف بقيمة ألف دينار.

كما تدحرج سعر سهم البطارية التونسية أسد ،بدوره، بنسبة 4ر2 بالمائة وليقفل على سعر 850ر4 دينار، مراكما أرباحا بقيمة 61 ألف دينار خلال الحصّة،وشهد السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 2ر9 بالمائة.

وكان سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات الأكثر تداولا خلال الحصة، ليقفل على انخفاض طفيف بنسبة 15ر0+ بالمائة وسعر 490ر6دينار، وليستحوذ السهم على 59 بالمائة من معاملات الحصة،وليشهد السهم انتعاشة بنسبة 8ر77 بالمائة منذ بداية السنة.