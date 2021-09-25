وزارة الصحة: تسجيل 15 وفاة و 673 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري 15 حالة وفاة مصرح بها أوليا و673 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ بذلك حصيلة الوفايات 24.705 حالة ومجموع الاصابات 703.732 اصابة منذ ظهور الفيروس خلال شهر مارس 2020

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت بذات التاريخ 41ر9 بالمائة من مجموع 7154 تحليلا

ولفتت الوزارة الى أن 1734 مريضا يقيمون بالمستشفيات والمصحات الخاصة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري و332 مريضا بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و90 مريضا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين بنفس التاريخ