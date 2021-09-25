باجة: تسجيل حالة وفاة و22 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية باجة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالمستشفي المحلي بتستور، اول امس الخميس، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالولاية حسب اخر تحيين للادارة الجهوية للصحة الى 652 شخصا.

وانخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضي “كوفيد” بمستشفيات الجهة حتى امس الجمعة الى 43 بالمائة، بتواصل اقامة 34 مصابا بمختلف المستسفيات منهم 6 اشخاص بالمستشفي الميداني.

كما رصدت المصالح الصحية 22 اصابة جديدة بالفيروس بالجهة، منها 6 حالات بمدينة باجة وضواحيها و4 حالات بتستور و5 حالات بعمون و3 حالات بقبلاط وحالتان بتبرسق لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي الى 19129 حالة من جملة 43902 تحاليل تم اجراؤها.

وفاقت نسبة التعافي من الفيروس ال97 بالمائة، حيث سجل تعافى 18624 شخصا بالجهة.