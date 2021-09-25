الكاف: تسجيل حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 123 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 23 سبتمبر

ويرتفع عدد الوفيات، حسب التحيين اليومي الجديد، الى 679 حالة وفاة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19419 اصابة تماثل منها 19196 شخصا إلى الشفاء اي بنسبة تعاف قاربت ال99 بالمائة، وهي أعلى نسبة تسجل في الجهة منذ أشهر

كما أظهر التحيين الجديد استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 22 مصابا منهم 09 مصابين في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 223 حالة

وتبرز الاحصائيات الجديدة، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني، تواصل تراجع كل المؤشرات المتصلة بانتشار الجائحة، وذلك تبعاً لتكثيف عمليات التحسيس والتلقيح ضد الوباء بالجهة، حيث شملت عمليات التطعيم الى حد الان اكثر من 173 الف شخص منهم 75 الف شخص تحصلوا على جرعتين وذلك من مجموع حوالي 181300 الف مواطن مستهدف