سمير شطورو يكشف سبب ضعف الاقبال على التلقيح في العيادات الطبيّة

أفاد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو اليوم السبت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 بالعيادات الطبية والمخابر الخاصة في حدود ألفي شخص منذ نحو أسبوعين على انطلاق عمليات التلقيح المتواصلة

وأضاف سمير شطورو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا العدد مرشح للارتفاع بهامش غير كبير بعد القيام بالاحصاء الدوري لتقييم عدد المنتفعين بتلقي الجرعات

واعتبر أن الاقبال على التلقيح يعد ضعيفا لاسيما وانه يقتصر على الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق وحصر نوع التلقيح في اللقاح البريطاني “أسترازينكا”

وأرجع الاقبال الضعيف لهذه الفئة العمرية على التلقيح في العيادات الطبية والمخابر الخاصة الى تطعيم نسبة هامة منها في أيام التلقيح المكثف والتي انطلقت منذ 8 أوت الماضي على امتداد 5 أيام

وأشار شطورو في ذات السياق الى أن عدد العيادات الطبية الخاصة والمخابر التي تقوم حاليا بعمليات التلقيح في حدود 300 من أصل 1200 عبروا عن تطوعهم لاجراء عمليات التلقيح، وذلك لاعتبارات لوجستية والحصول على الرمز الخاص

ولفت الى أن المناطق البعيدة عن مراكز التلقيح شهدت اقبالا أكبر على العيادات الخاصة والمخابر لتلقي جرعات التلقيح المضادة لكورونا

وذكر أن لقاء جمع الهياكل الصحية النقابية بالمكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط يوم الاربعاء 22 سبتمبر الجاري لتدارس حلول لتنويع أصناف اللقاحات حتى تشمل اكثر فئات عمرية

وعبّر عن استعداد انخراط أطباء القطاع الخاص وخاصة أطباء الأطفال في تطعيم الأطفال دون سن 12 سنة في حال تم ادراج هذه الفئة العمرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح